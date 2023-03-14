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15 марта: какой праздник отмечают сегодня, этот день в истории России и Тулы

15 марта: какой праздник отмечают сегодня, этот день в истории России и Тулы

15 марта – 74 день года, до Нового года остался 291 день. Какие праздники отмечают сегодня, и как много значимых событий для истории России и Тулы происходило в разные годы в этот день? Подробности читайте в материале Тульской службы новостей.

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