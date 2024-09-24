Новые стандарты защиты прав ипотечных заемщиков с 2025 года

Фото: Кирилл Кухмарь/ТАСС Грядут существенные преобразования в сфере ипотечного кредитования. Начиная с января 2025 года вступит в силу новый стандарт защиты прав ипотечных заемщиков, разработанный и утвержденный комитетом по стандартам деятельности кредитных организаций при Центральном банке Российской Федерации.