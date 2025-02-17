"Выберу.ру": 7% россиян используют ИИ для генерации признаний в любви

Почти каждый пятнадцатый россиянин – 7% - использует нейросети для генерирования признаний в любви, текстов публичных выступлений и "антикризисных" речей перед разговором с начальством или негативно настроенной аудиторией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии