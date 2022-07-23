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ASRock выйдет на рынок игровых мониторов. Компания готовит две модели с кадровой частотой 165 Гц

ASRock выйдет на рынок игровых мониторов. Компания готовит две модели с кадровой частотой 165 Гц

Компания ASRock, относительно недавно вышедшая на рынок видеокарт, готова открыть новое для себя направление – она представит собственные мониторы под брендом Phantom Gaming.

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