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Царьград

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Мошенники "научили" ботов красть у магазинов и кафе бонусы из программ лояльности

Мошенники "научили" ботов красть у магазинов и кафе бонусы из программ лояльности

Краденые бонусы продаются в соцсетях с большой "скидкой"Новую технологию обмана придумали кибермошенники в начале 2025 года.

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