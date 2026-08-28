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Татар-информ

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Ветеран СВО из Татарстана представил Сергею Лаврову свой проект

Ветеран СВО из Татарстана представил Сергею Лаврову свой проект

Ветеран СВО из Татарстана представил свой проект Министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и статс-секретарю – заместителю Министра обороны РФ, председателем Государственного фонда «Защитники Отечества» Анне Цивилевой.

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