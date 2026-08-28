Ветеран СВО из Татарстана представил Сергею Лаврову свой проект

Ветеран СВО из Татарстана представил свой проект Министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову и статс-секретарю – заместителю Министра обороны РФ, председателем Государственного фонда «Защитники Отечества» Анне Цивилевой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии