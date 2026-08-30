Canada Is Poaching America’s Top Scientists Canada is taking advantage of growing uncertainty within the US academic system by offering hundreds of millions of dollars to researchers willing to move north, according to Bloomberg.
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