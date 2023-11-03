Андрей Губин ответил на обвинения в воровстве популярной песни

Песня "Мальчик-бродяга" стала настоящим хитом и принесла певцу популярность и признание публики. Ее мелодия и слова, написанные самим артистом, стали символом молодости и свободы, а голос Андрея Губина – его неповторимой индивидуальности и таланта.