Андрей Губин ответил на обвинения в воровстве популярной песни

Песня "Мальчик-бродяга" стала настоящим хитом и принесла певцу популярность и признание публики. Ее мелодия и слова, написанные самим артистом, стали символом молодости и свободы, а голос Андрея Губина – его неповторимой индивидуальности и таланта.
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