Группировка "Запад" за сутки уничтожила более 190 солдат ВСУ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск за сутки уничтожили свыше 190 военнослужащих ВСУ, зенитную пушку КС-19 и 35 БПЛА самолетного типа.
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