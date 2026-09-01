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ТАСС

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Группировка "Запад" за сутки уничтожила более 190 солдат ВСУ

Группировка "Запад" за сутки уничтожила более 190 солдат ВСУ

МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск за сутки уничтожили свыше 190 военнослужащих ВСУ, зенитную пушку КС-19 и 35 БПЛА самолетного типа.

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