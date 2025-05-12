Экс-мэр Сочи и его супруга не признают вину в получении еще двух взяток

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Бывший мэр Сочи Алексей Копайгородский и его супруга, которые уже являются фигурантами дела о вымогательстве взятки и особо крупной растрате, не признают вину в получении еще двух крупных взяток от региональных застройщиков.