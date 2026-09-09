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Южная Корея зафиксировала рекордное число нарушений границы со стороны КНДР

Южная Корея зафиксировала рекордное число нарушений границы со стороны КНДР

СЕУЛ, 9 сентября, ФедералПресс. Южнокорейские военные зафиксировали более двух десятков случаев пересечения демаркационной линии военнослужащими КНДР за последние четыре недели.

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