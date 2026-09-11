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Царьград

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Артур Орлов призвал контролировать использование детьми ИИ

Артур Орлов призвал контролировать использование детьми ИИ

Артур Орлов, председатель "Движения первых", призывает педагогов и родителей контролировать использование искусственного интеллекта детьми, подчёркивая важность цифровой гигиены и ответственности взрослых, чтобы предотвратить негативные последствия.

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