Фондовые индексы США завершили неделю “в пол”

Фондовые индексы завершили пятницу “ в пол”, закрывшись близко к минимальным отметкам сессии. Это указывает на то, что инвесторы так и не отыграли за сутки неожиданно слабые июльские показатели рынка труда США.
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