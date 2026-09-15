Эксперт Богданов: зарубежные заказчики все чаще печатают пластинки в России

Западные музыканты начали печатать виниловые пластинки в России из-за того, что производство в Европе стало нерентабельным.
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