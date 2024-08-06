Рябков: украинские спецслужбы готовили покушение на президента и министра обороны РФ

Украинские спецслужбы планировали операцию на параде в честь Дня ВМФ в Петербурге. По словам замглавы МИД РФ, нападения удалось избежать после звонка, который Белоусов сделал главе Пентагона ОстинуМИД России заявил, что украинские спецслужбы готовили покушение на президента России Владимира Путина и министра обороны РФ Андрея Белоусова на параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии