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Рябков: украинские спецслужбы готовили покушение на президента и министра обороны РФ

Рябков: украинские спецслужбы готовили покушение на президента и министра обороны РФ

Украинские спецслужбы планировали операцию на параде в честь Дня ВМФ в Петербурге. По словам замглавы МИД РФ, нападения удалось избежать после звонка, который Белоусов сделал главе Пентагона ОстинуМИД России заявил, что украинские спецслужбы готовили покушение на президента России Владимира Путина и министра обороны РФ Андрея Белоусова на параде в честь Дня ВМФ в Санкт-Петербурге.

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