Конечную наземного транспорта обустроили на Пяловской

Разрешение на ввод в эксплуатацию разворотной площадки со стоянкой для наземного общественного транспорта в районе Западное Дегунино рядом со станцией «Селигерская» Люблинско-Дмитровской линии метро выдано Мосгосстройнадзором.
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