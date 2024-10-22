Действия Парижа на Украине ведут к столкновению НАТО с Россией — посольство

Действия официального Парижа ведут НАТО к прямому столкновению с Россией, заявили в посольстве РФ во Франции 22 октября, комментируя очередные заявления парижских властей о размещении военного контингента на Украине.
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