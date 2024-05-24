Вице-спикер Госдумы Чернышов предложил сократить для женщин рабочую пятницу

Соответствующее обращение направлено в адрес министра труда и социальной защиты России.В Минтруда России направлено предложение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова с предложением сократить на два часа рабочую пятницу для женщин.
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