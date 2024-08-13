Twitch запускает короткие видео, которые будут доступны в веб-версии платформы ...

Twitch запускает короткие видео, которые будут доступны в веб-версии платформыПосле успешного запуска фото- и текстовых Stories в прошлом году, Twitch анонсировал новый формат взаимодействия создателей контента со своими зрителями.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)