Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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"Русскую общину сотру с лица земли": Южане начали вырываться от полицейских желая поквитаться с дружинниками

"Русскую общину сотру с лица земли": Южане начали вырываться от полицейских желая поквитаться с дружинниками

Avia.pro - СМИ В Сургуте разыгралась сцена, будто из криминального боевика. Дружинники «Русской общины», патрулировавшие город, столкнулись с двумя агрессивными южанами-закладчиками.

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