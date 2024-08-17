Переговорщики заявили Нетаньяху об осторожном оптимизме по сделке по Газе

Члены израильской делегации по итогам переговоров в Дохе сообщили премьер-министру страны Биньямину Нетаньяху об "осторожном оптимизме" в отношении перспектив заключения сделки по освобождению заложников из сектора Газа, сообщает в своем Telegram-канале советник офиса премьера Израиля Дмитрий Гендельман.