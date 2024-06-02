Южная Корея пообещала КНДР невыносимые меры на запуск воздушных шаров с мусором

Начальник управления национальной безопасности президентской администрации Южной Кореи Чан Хо Чжин заявил, что Сеул предпримет "меры, которые будет сложно вынести" в ответ на провокации со стороны КНДР, в том числе запуск воздушных шаров с мусором.
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