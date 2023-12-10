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Певцу Юрию Антонову было трудно петь стоя во время выступления на шоу "Дуэты"

Певцу Юрию Антонову было трудно петь стоя во время выступления на шоу "Дуэты"

Певец Юрий Антонов начал петь сидя на шоу "Дуэты", так как ему было непросто стоять на сцене. В первом выпуске 3 сезона вокального шоу Антонов начал выступление со своего хита "Зеркало", ближе к концу номера к нему вышла певица Алсу, после чего Антонов поднялся и, опираясь на коллегу, завершил номер.

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