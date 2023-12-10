Певцу Юрию Антонову было трудно петь стоя во время выступления на шоу "Дуэты"

Певец Юрий Антонов начал петь сидя на шоу "Дуэты", так как ему было непросто стоять на сцене. В первом выпуске 3 сезона вокального шоу Антонов начал выступление со своего хита "Зеркало", ближе к концу номера к нему вышла певица Алсу, после чего Антонов поднялся и, опираясь на коллегу, завершил номер.