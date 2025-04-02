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Царьград

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"Это не первоапрельская шутка": Пилот, отдавший 25 лет небу, получил всего 17 тысяч пенсии

"Это не первоапрельская шутка": Пилот, отдавший 25 лет небу, получил всего 17 тысяч пенсии

Скрином о размере выплат мужчина развеял миф о том, что пилоты богато живут.Бывший пилот "Уральских авиалиний" и S7 Airlines Юрий Яшин рассказал о пенсии лётчиков.

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