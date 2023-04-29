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«Флорида» сравняла счет в серии с «Бостоном» (3-3), отыгравшись с 1-3. Будет 7-й матч

«Флорида» обыграла «Бостон» (7:5, 3-3) в 6-м матче серии 1-го раунда Кубка Стэнли. «Пантеры» уступали в противостоянии со счетом 1-3, но сумели сравнять счет (3-3).

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