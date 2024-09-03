Прибалтика столкнулась с бессилием противостоять «нападению России»

@ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press Tекст: Станислав Лещенко Звучащая в странах Прибалтики громкая риторика о необходимости «срочно готовиться к нападению России», как выяснилось, не соответствует реальным возможностям этих государств.
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