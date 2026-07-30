«Новая эра авиации спецопераций»: генерал США оценил штурмовик Skyraider II Самолёт OA-1K Skyraider II призван изменить американскую авиацию специального назначения, пре.
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«Новая эра авиации спецопераций»: генерал США оценил штурмовик Skyraider II Самолёт OA-1K Skyraider II призван изменить американскую авиацию специального назначения, пре.
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