Политика как она есть

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Лукашенко наносит ответный удар: Роман Протасевич задержан в Минске

Лукашенко наносит ответный удар: Роман Протасевич задержан в Минске

Что творится, ребята, что творится.Не везет блогерам в последнее время, да? Непруха какая-то.

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Евгений Антонов
Аналоги то были. Вспомним как искали Сноудена в самолете Боливии. Только им не так повезло
grainvn
Браво, Батька!
кормчий
А Волкову теперь территорию РФ надобно облетать седьмой дорогой !
Татьяна Степанова
БРАВО, БАТЬКА!!! МОЛОДЕЦ!!! пора уже браться за этих "блогеров"

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