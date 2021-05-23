Лукашенко наносит ответный удар: Роман Протасевич задержан в Минске

Политика как она естьПолитикаЛукашенко наносит ответный удар: Роман Протасевич задержан в Минске Что творится, ребята, что творится.Не везет блогерам в последнее время, да? Непруха какая-то.Вернуться к статье44НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЕвгений АнтоновАналоги то были. Вспомним как искали Сноудена в самолете Боливии. Только им не так повезлоGgrainvnБраво, Батька!кормчийА Волкову теперь территорию РФ надобно облетать седьмой дорогой !ТСТатьяна СтепановаБРАВО, БАТЬКА!!! МОЛОДЕЦ!!! пора уже браться за этих "блогеров"Комментировать
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