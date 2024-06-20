Выставка вина «Виноиндустрия 2024»

Выставка с участием 80 виноделен раскрывает всё богатство вин, произведённых в России. Здесь можно познакомиться с сортами, отмеченными международными наградами, и премиум-винами, которые не продаются в магазинах.
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