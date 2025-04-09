Расчет гаубицы Д-20 разгромил украинский пункт БПЛА на каховском направлении

Минобороны РФ Расчет 152-мм гаубицы Д-20 артподразделения группировки войск "Днепр" уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ на каховском направлении в зоне проведения спецоперации РФ (СВО).
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