Осенью пластиковые бутылки становятся удобными герметичными контейнерами для рыхлой лесной почвы. В отличие от истощенной или интенсивно используемой садовой земли, верхний слой лесного грунта не требует немедленного внесения синтетических удобрений для поддержания здорового роста растений.