Осенью пластиковые бутылки становятся удобными герметичными контейнерами для рыхлой лесной почвы. В отличие от истощенной или интенсивно используемой садовой земли, верхний слой лесного грунта не требует немедленного внесения синтетических удобрений для поддержания здорового роста растений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВП Navai вдребезги р...
- Допустимый запас ...
- ГВ Изменения кожи ли...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым