Инерционная навигационная система сделает российскую авиацию практически неуязвимой

Будни мужчин. Все что нам интересно

В России создали и испытали уникальную бесплатформенную инерционную навигационную систему, которая позволит нашим БПЛА и другой авиационной технике продолжить выполнять поставленную задачу даже в случае уничтожения спутниковой группировки ГЛОНАСС.