Почти 500 школьников в Чехии заразились сальмонеллезом из-за яиц, которые поставили с Украины. Об этом 23 октября сообщил портал Blesk со ссылкой на директора чешского Государственного ветеринарного управления Збынека Семерада.
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