Как в Дзержинске развивается региональный центр адаптивных видов спорта

В региональном центре адаптивных видов спорта «Парус» в Дзержинске прошла рабочая встреча членов общественного совета и комиссии по развитию физической культуры и спорта лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), созданными при министерстве спорта Нижегородской области.
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