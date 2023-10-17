Компартия Греции призвала премьера отказаться от визита в Израиль

Коммунистическая партия Греции (КПГ) призвала премьер-министра страны Кириакоса Мицотакиса отказаться от визита в Израиль на фоне «невероятного злодеяния» – удара израильской армии по больнице в секторе Газа.
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