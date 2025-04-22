Александр Овечкин: Новый рекорд по заброшенным шайбам в НХЛ!

Полузащитник московского "Динамо" Даниил Фомин прокомментировал 100-й гол Александра Овечкина в НХЛ. Фомин отметил значимость рекорда для международного спорта после того, как Овечкин превзошёл Уэйна Гретцки по числу заброшенных шайб.
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