Шольц объявит о дальнейших поставках Киеву оружия в декабре на сумму в €650 млн

Руководитель правительства Германии Олаф Шольц рассказал, что встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским и объявит о дальнейших поставках киевской стороне вооружений в декабре на сумму в €650 млн.
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