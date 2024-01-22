Двойник Вовы Адидаса хотел сколотить в Москве бригаду пацанов - делить асфальт

Искусство – страшная сила. Буквально – сумасшедшая.По сообщению ряда сетевых ресурсов, в Москве некий местный житель по имени Константин, внешне очень похожий на Вову Адидаса – героя сериала «Слово пацана», решил в прямом смысле делить столичный асфальт.
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