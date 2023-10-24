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Нижегородская правда

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В России предложили стимулировать раздельный сбор мусора льготами на оплату парковки

Участвующим в раздельном сборе мусора призвали давать скидку на оплату парковки. С предложением разработать гибкую систему стимулов для граждан выступил председатель Ассоциации природопользователей Роман Корниец.

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