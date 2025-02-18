Саммит европейских лидеров в Париже по Украине продемонстрировал, что ЕС упустил шанс способствовать миру в этой стране, лидеры стран Евросоюза лишь "надули щеки", сделав вид, будто от них что-то зависит.
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