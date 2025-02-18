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Сенатор Пушков назвал саммит в Париже встречей теряющих влияние людей

Сенатор Пушков назвал саммит в Париже встречей теряющих влияние людей

Саммит европейских лидеров в Париже по Украине продемонстрировал, что ЕС упустил шанс способствовать миру в этой стране, лидеры стран Евросоюза лишь "надули щеки", сделав вид, будто от них что-то зависит.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
Ну это он их похвалил. &quot;Собрание Евролохудников&quot; будет вернее.
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19 час.
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