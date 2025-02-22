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Гадание на кадрах: ИИ поможет компаниям предсказывать поведение сотрудников

Гадание на кадрах: ИИ поможет компаниям предсказывать поведение сотрудников

В Московском физико-техническом институте (МФТИ) и Глобальном университете Рыбакова ведется совместная работа над платформой, способной предсказывать риск увольнения сотрудников исходя из их предыдущего профессионального опыта.

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