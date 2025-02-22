Гадание на кадрах: ИИ поможет компаниям предсказывать поведение сотрудников

В Московском физико-техническом институте (МФТИ) и Глобальном университете Рыбакова ведется совместная работа над платформой, способной предсказывать риск увольнения сотрудников исходя из их предыдущего профессионального опыта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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