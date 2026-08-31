Disney анонсировал мультфильм о чудесах и рисунках

Disney объявил о создании анимационного фильма по комиксам «The Magic Paintbrush». В основу лягут графические романы Кэт Чжан и Эрика Дарнелла («Мадагаскар»).
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