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Disney анонсировал мультфильм о чудесах и рисунках

Disney анонсировал мультфильм о чудесах и рисунках

Disney объявил о создании анимационного фильма по комиксам «The Magic Paintbrush». В основу лягут графические романы Кэт Чжан и Эрика Дарнелла («Мадагаскар»).

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