Сильные магнитные бури будут бушевать на Земле несколько дней

Магнитные бури, временами сильные, продлятся на Земле минимум трое суток. Как рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, их окончание ожидается лишь в начале понедельника, 7 октября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии