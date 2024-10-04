Сильные магнитные бури будут бушевать на Земле несколько дней

Политика как она есть

Магнитные бури, временами сильные, продлятся на Земле минимум трое суток. Как рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, их окончание ожидается лишь в начале понедельника, 7 октября.