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Политика как она есть

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Сильные магнитные бури будут бушевать на Земле несколько дней

Сильные магнитные бури будут бушевать на Земле несколько дней

Магнитные бури, временами сильные, продлятся на Земле минимум трое суток. Как рассказал в своем Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, их окончание ожидается лишь в начале понедельника, 7 октября.

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