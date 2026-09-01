Спикер Бабушкина: в Свердловской области капитально отремонтируют 15 школьных стадионов

В школе № 5 поселка Троицкий в День знаний после реконструкции открылся стадион с искусственным резиновым покрытием, беговыми дорожками, площадками для баскетбола и волейбола, а также зоной для сдачи норм ГТО.
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