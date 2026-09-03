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Татар-информ

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Пять электричек в РТ будут курсировать по измененному расписанию до конца ноября

Пять электричек в РТ будут курсировать по измененному расписанию до конца ноября

Расписание пяти пригородных поездов, курсирующих по Татарстану, изменится с 8 сентября по 27 ноября, сообщает пресс-служба компании «Содружество».

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