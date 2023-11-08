Лавров заявил, что санкции Запада направлены на провокацию беспорядков в России

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в ходе посольского круглого стола по тематике украинского урегулирования заявил, что санкционное давление западных стран направлено прежде всего на повышение недовольства среди гражданского населения.
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