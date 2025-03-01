Трасса Суджа — Коренево под контролем: До смыкания Суджанского котла с 4 тыс бойцов ВСУ осталось 3,5 км Ирэн ОрлонскаяРоссийские вооруженные силы установили огневой контроль над маршрутом Суджа — Коренево и начали финальную фазу операции по закрытию Суджанского котла.