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Царьград

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Бейонсе переиздала "B''Day" с новыми песнями к 45-летию

Бейонсе переиздала "B''Day" с новыми песнями к 45-летию

Бейонсе в честь 45-летия переиздала альбом "B''''Day" с новыми песнями и 4K видео. В юбилейную версию вошли "Lost Yo Mind", "Creole", и "Back Up", а также две новые композиции.

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