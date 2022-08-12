В Краснодаре в рамках ВТФ «Армия-2022» пройдут конгресно-выставочные мероприятия с показом современного вооружения и военной техники ЮВО

В Краснодаре в рамках ВТФ «Армия-2022» пройдут конгресно-выставочные мероприятия с показом современного вооружения и военной техники ЮВО

Военнослужащие материально-технического обеспечения приготовят для посетителей форума солдатскую кашу и чай.

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