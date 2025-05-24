Врач назвала главные отличия обычной усталости от хронической

Обычная усталость является следствием перенапряжения и исчезает после отдыха.Доктор общей практики Айгуль Арсланова поделилась информацией о том, как различить обычную утомляемость и синдром хронической усталости (СХУ).
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